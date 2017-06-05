حسم أزمة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة قبل العيد

حددت المحكمة الدستورية ، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة جلسة 21 الجاري لنظر الطلب المقدم من مجلس الأمة بتفسير نص المادتين 92 و97 من الدستور، لحسم الجدل بشأن انتخابات نائب الرئيس، على خلفية قرار المجلس اعتماد انتخاب عيسى الكندري للمنصب بدلا من جمعان الحربش.

وطلب مجلس الأمة من المحكمة الدستورية تفسير المقصود بكلمة «الحاضرين» الواردة في المادتين، والتي ثار بشأنها الخلاف نتيجة الأصوات التي ستحسم بعد ذلك نتيجة الانتخاب الصحيحة، هل التي انتهت لمصلحة جمعان الحربش أم لنائب المجلس الحالي عيسى الكندري.

وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة رفعت تقريرا عن الخلاف إلى المجلس، باعتماد النتيجة لمصلحة جمعان الحربش، الا ان المجلس وافق على إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، للفصل في مسألة تفسير نصوص الدستور على ضوء اللائحة الجديدة للمجلس، التي تناقش مسألة أمر الحضور في التصويت على المناصب من قبل الاعضاء.