'التربية': ألف طالب يتقدمون للالتحاق بالبعثات الداخلية

كشف الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل، عن زيادة نسب القبول لتخصص الهندسة خلال التسجيل في خطة البعثات الداخلية، أسوة بالبعثات الخارجية التابعة لوزارة التعليم العالي.

وذكر أن «الطالب كان بالسابق يقبل في مجال الهندسة بالبعثة الداخلية بمعدل يتراوح بين 78 و80 في المئة بالمعدل العلمي، لكن في الوقت الحالي تم رفع نسب القبول في مجال الهندسة إلى 80 في المئة وما فوق من المعدل الدراسي للقسم العلمي»، مشيرا إلى أن هناك ثلاث جامعات خاصة تعتمد دراسة الهندسة لمختلف المجالات.

وبين أن عدد المتقدمين منذ فتح باب الالتحاق في خطة البعثات الداخلية بلغ ألف متقدم، لافتا إلى أن هناك زيادة في الأعداد، متوقعا أن يصل عدد المتقدمين إلى 3500 طالب وطالبة.

وأشار أبل إلى أن مقاعد الطلبة من خريجي المدارس الإنكليزية مازالت محفوظة، لافتا إلى أن هناك تأخيرا في إعلان نتائج الطلبة الدارسين في الثانويات الإنكليزية، وعلى أساسها تم تحديد فترة لهم خلال أغسطس المقبل، لتسجيلهم في خطة الشواغر التي قد تتسع لـ 500 مقعد، وتشمل طلبة الدور الثاني من خريجي الثانوية العامة والمدارس الإنكليزية.

واشار الى أن خريجي الثانويات الإنكليزية يتراوح عددهم في التقديم بين 200 و250 في كل سنة دراسية.

وأوضح أبل أن هناك تنسيقا واجتماعات دورية بين الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والجامعات الخاصة في الكويت، بحيث تشمل الرؤية العامة للطاقة الاستيعابية لكل جامعة، من حيث المقاعد الطلابية وأعداد أعضاء هيئة التدريس، كما تتناول اللقاءات والبرامج والمقررات الدراسية التي تطرحها كل جامعة وكلية خاصة لطلبتها، بحيث تبادر الأمانة العامة بإعطاء خططها الدراسية إلى تلك الجهات.

وتابع: «لا نستطيع توجيه ميول الطلبة في التخصصات التي يرغبونها، لدور الأمانة الحيادي في هذا الموضوع، وعدم التسويق للجامعات والكليات الخاصة، بحيث يختار الطالب الرغبة دون استشارتنا، ونحن من خلال رؤيتنا نجد أن الطلبة يقبلون على الجامعات التي بها تخصصات نادرة».