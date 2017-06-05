وفاة اللاعب الإيفواري شيخ تيوتي أثناء التدريب

توفى الإيفواري شيخ تيوتي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي سابقا أثناء مشاركته في تدريبات فريقه الصيني.

وذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن شيخ تيوتي البالغ من العمر 30 عاما، تعرض لسكتة قلبية مفاجئة سقط بسببها خلال تدريبات فريقه بكين أنتربرايزس المنافس ضمن دوري الدرجة الثانية الصيني .

وبدأ شيخ تيوتي مسيرته في بيبو الإيفواري ثم انتقل لاندرلخت البلجيكي ثم تفينتي انشيخيده الهولندي ثم رحل إلى نيوكاسل يونايتد في 2010 مقابل 5ر3 مليون جنيه استرليني وشارك معه في 150 مباراة.

وشارك تيوتي في 52 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار ولعب في مونديال 2010 و2014.