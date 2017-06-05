الحوثيون يمنعون المبعوث الخاص للأمم المتحدة من دخول اليمن

نقل تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين عن مسؤول كبير بالحركة قوله اليوم الاثنين إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ممنوع من العودة إلى البلاد واتهمه بالتحيز.

ونُسب إلى صالح الصمد رئيس المجلس السياسي المدعوم من الحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن بما يضم العاصمة صنعاء، قوله على تويتر إنه إذا اختارت الأمم المتحدة مبعوثا جديدا فعليه أن يحترم إرادة الشعب.

وقال محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين في إشارة إلى التغريدة إن إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة تخلى عن حياديته ولم يحترم قرارات الأمم المتحدة.

ولم يدل عبد السلام بالمزيد من التفاصيل ولم يحدد قرارات الأمم المتحدة التي كان يشير إليها.

ويأتي قرار الحوثيين بعد أسبوعين من حث الأمم المتحدة للسلطات في صنعاء على التحقيق في هجوم تعرضت له قافلة كانت تقل أحمد في الطريق من المطار إلى مجمع الأمم المتحدة.

ونفت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون وقوع أي هجوم كهذا.

وكان مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات لمنع اتخاذ إجراءات عسكرية في ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي تدخل منه 70 في المئة من إمدادات الغذاء إضافة إلى المساعدات الإنسانية.