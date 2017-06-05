الشمراني تحت أنظار الكويت

ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن نادي الكويت دخل في مفاوضات متقدمة مع لاعب الهلال السعودي المنتهية إعارته للعين الاماراتي ناصر الشمراني، وذلك للانضمام لصفوف الابيض خلال الموسم المقبل.

يأتي ذلك في ظل استغناء الابيض عن محترفه السوري السابق فراس الخطيب، الذي انتهى عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الماضي، كما كان البرازيلي باتريك فابيانو قد غالى في مطالبه المالية مما قد يبعده عن الانضمام إلى صفوف الفريق كمحترف جديد في الموسم المقبل.

يذكر أن الأبيض كان قد حقق رباعية الموسم المنتهي والمتمثلة في ألقاب: كأس سمو امير البلاد، كأس سمو ولي العهد، دوري فيفا بالاضافة الى كأس السوبر المحلية.