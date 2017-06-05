مانشستر سيتي ينهي صفقة نجم توتنهام

يواصل مانشستر سيتي تدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل، حيث أن بيب جوارديولا يقترب من الحصول على صفقته الثالثة حتى الآن بالتعاقد مع ظهير توتنهام الأيمن الدولي الإنجليزي كايل والكر.

وحسب صحيفة “ديلي ستار” فإن مانشستر سيتي أغلق اتفاقه مع توتنهام بالتعاقد مع الظهير الأيمن كايل والكر هذا الصيف مقابل 40 مليون جنيه استرليني ، وسيتم إعلان الصفقة بعد عودة اللاعب من معسكر المنتخب الإنجليزي الأسبوع المقبل .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن كايل والكر توصل إلى اتفاق كامل مع مانشستر سيتي حول بنود عقده الذي سيربطه مع النادي إلى غاية صيف 2021 مع راتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني، هو الذي سيتوجه مباشرة إلى مدينة مانشستر من أجل تقديمه كلاعب جديد للسيتي بعد خوض مواجهة اسكتلندا في تصفيات كأس العالم ومباراة فرنسا الودية رفقة المنتخب الإنجليزي.

وشارك كايل والكر صاحب الـ 27 عاماً مع توتنهام في 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، هو الذي كان قد انتقل إلى النادي اللندي في صيف 2009 قادماً من شيفلد يونايتد مقابل 5 مليون جنيه استرليني.