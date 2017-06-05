ريال مدريد يحسم موقفه من دي خيا

رفض رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز التعليق على التقارير التي تؤكد السعي من أجل التعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وارتبط حارس المرمى الدولي الإسباني بالانضمام إلى ريال مدريد في الشهور الماضية ، حيث يصر رئيس ريال مدريد على بيع كيلور نافاس والتعاقد مع ديفيد دي خيا.

ويبدو أن فلورنتينو بيريز قد تراجع عن فكرة التوقيع مع دي خيا ، خصوصاً بعد حصول ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية عشرة في التاريخ.

وقال الرئيس فلورنتينو بيريز : “دي خيا حارس مرمى كبير ويلعب حالياً مع مانشستر يونايتد ، نحن لا نتحدث عن لاعبين في أندية أخرى ولا أعرف أين سيلعب في المستقبل”.

وحول إمكانية التعاقد مع ديفيد دي خيا في الصيف المقبل واضاف : “هناك الكثير من اللاعبين الجيدين جداً في سوق الانتقالات ، ولكن اللاعبون لدينا جيدون جداً”.