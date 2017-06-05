ميلان يسعى لتدعيم صفوفه بصفقتين

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان ينوي مواصلة دعم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك بالتعاقد مع لاعبين جديدين.

وقالت صحيفة توتو سبورت أن إدارة الروسونيري تبحث في هذه الأيام التوقع مع لوكاس بيليا متوسط ميدان نادي لاتسيو والمنتخب الأرجنتيني.

وأضافت أيضاً أن المدافع السويسري ريكاردو رودريجيز لاعب فريق فولفسبورج ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى كتيبة فينشينزو مونتيلا.

الجدير بالذكر أن العملاق الإيطالي كان أعلن في وقت سابق تعاقده مع كل من اللاعب الأرجنتيني ماتيو موساكيو والإيفواري فرانك كيسي.