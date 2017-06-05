الخارجية: الكويت حريصة على حل الأزمات من خلال الحوار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إن دولة الكويت تواصل نهجها القائم على 'الاعتدال والاتزان' تجاه قضايا المنطقة، مؤكدا حرص البلاد على حل الأزمات من خلال الحوار المباشر.

جاء ذلك في تصريح الشيخ أحمد الناصر للصحافيين على هامش الغبقة السنوية التي أقامها مساء اليوم الاثنين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في فندق شيراتون على شرف السفراء الأجانب المعتمدين لدى دولة الكويت.

وأوضح الشيخ أحمد الناصر أن دولة الكويت 'تقوم دائما بدورها المبني على الاعتدال والاتزان وجلب الجميع الى طاولة الحوار في كل الامور التي طرأت وقد تطرأ في المنطقة'.

وردا على سؤال عن وجود وساطة كويتية بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر اكد سعي دولة الكويت الى تعزيز اواصر التعاون بين مختلف دول العالم والمنطقة.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تلقى في وقت سابق اليوم رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نقلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما اجرى سموه اتصالا هاتفيا مساء اليوم بأخيه امير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حيث اعرب سموه عن تمنيه على سمو الشيخ تميم العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ اي خطوات من شأنها التصعيد والعمل على اتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الاخوية بين الاشقاء.

وأكد سموه خلال هذا الاتصال العمل لدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.