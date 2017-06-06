الجيش الليبي يسيطر على مقر كتيبة قرب الجفرة

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، سيطرة الوحدات التي يقودها العميد علي المقرحي، بمنطقة الجفرة وسط ليبيا على مقر وأسلحة كتيبة 'اقنيفيد'.

وقال المسماري في تدونية على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك إن 'تلك الكتيبة لم تستجب للمساعي الحميدة لتسليم أسلحتها ومقراتها للغرفة، وعليه تم اقتحامها بقوة السلاح وتمت العملية بنجاح وبدون أي خسائر في صفوف قواتنا'، حسبما ذكر، اليوم الإثنين، موقع 'بوابة أفريقيا' الليبي.

يذكر أن ليبيا تشهد انفلاتاً أمنياً منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها، وهي حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.