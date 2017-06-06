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6/6/2017 3:57:10 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- عاصفة فوق الخليج.. الأمير يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر لتهدئة واحتواء التوتر.. ميزانيات 10 جهات... سهالات


6/6/2017  الآن - صحف محلية  12:04:48 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- عاصفة فوق الخليج.. ...
من الجريدة

الجريدة

عاصفة فوق الخليج

 الدوحة: سنبقى أوفياء لـ «التعاون الخليجي»

 الانتقادات لم تمنع إقرار الميزانيات

 الانباء

الأمير يجري اتصالا هاتفيا بأمير قطر لتهدئة واحتواء التوتر

 الأمير: واجب وطني مشرّف لـ «الإطفاء» في الحفاظ على الأرواح والممتلكات

 الراي

السعودية ومصر والإمارات والبحرين تقطع علاقاتها مع قطر

 الأمير لمنتسبي «الداخلية»: تصدوا لكل مَن يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار

 ميزانيات 10 جهات... سهالات

 النهار

السعودية ملتزمة بتسهيل الحج والعمرة للقطريين

 الإجراءات المشتركة... وخطوات التنفيذ

 


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