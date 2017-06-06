لاعبو إنجلترا يخوضون تدريبات عسكرية قبل مواجهة اسكتلندا

قرر مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت منح لاعبيه فرصة المشاركة في تدريبات عسكرية مصممة لمجندي القوات البحرية لمدة 48 ساعة استعداداً للمباريات المقبلة.

وشارك لاعبو المنتخب الإنجليزي في تدريبات عسكرية مع فرقة المشاة البحرية الملكية وذلك خلال المعسكر الإعدادي للمباريات القادمة. ويلعب المنتخب الإنجليزي السبت المقبل أمام أسكتلندا ضمن تصفيات كأس العالم 2018، وتفاجئ اللاعبون بترتيب المدرب رحلة إلى مركز تدريب في مدينة ديفون.

وقال ساوثجيت عن هذا الأمر “نريد تعريض اللاعبين لبيئة يعيشها واحدة من أقوى قوات النخبة في العالم ونريد جعلهم يرون أن هنالك عالم أخر”.

وتضم قائمة المنتخب الإنجليزي لمواجهة أسكتلندا كل من:

حراس المرمى: جاك بوتلاند (ستوك سيتي)، فريزر فورستر (ساوثامبتون)، جو هارت (مانشستر سيتي) وتوم هيتون (بيرنلي)

خط الدفاع: ريان برتراند (ساوثهامتون) وغاري كاهيل (تشيلسي) وآرون كريسويل (وست هام)، بين جيبسون (ميدلزبره) وفيل جونز (مانشستر يونايتد) وكريس سمولينج (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي) وكيران تريبير (توتنهام )، كايل ووكر (توتنهام)

خط الوسط: ديلي ألي (توتنهام) وإيريك دير (توتنهام) وآدم لالانا (ليفربول)، جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد) وجيك ليفيرمور (وست بروميتش البيون)، أليكس أوكسلاد-تشامبرلين (ارسنال)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

خط الهجوم: جيرمين ديفو (سندرلاند)، هاري كين (توتنهام) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جيمي فاردي (ليستر سيتي).