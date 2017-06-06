بريطانيا: العثور على ما يشتبه أنها قنابل حارقة في عربة هجوم لندن

أعلنت شرطة لندن مساء أمس الاثنين ان جميع الموقوفين العشرة الذين اعتقلوا في اطار التحقيق في الاعتداء الذي استهدف العاصمة البريطانية مساء السبت أخلي سبيلهم بعدما برئت ساحتهم.

وقالت الشرطة ان هؤلاء العشرة اعتقلوا الاحد خلال مداهمات نفذتها الشرطة في حي باكينغ في شرق لندن حيث كان يقيم اثنان من منفذي الاعتداء الثلاثة.

وكان هناك موقوفان آخران في القضية نفسها لكن الشرطة اطلقت سراحهما في وقت سابق من دون اي ملاحقات.

وقالت محطة سكاي نيوز يوم أمس الاثنين نقلا عن مصادر لم تسمها إن الشرطة البريطانية عثرت على ما بدا أنها قنابل حارقة في العربة الفان التي استخدمها ثلاثة متشددين لدهس مارة خلال هجوم جسر لندن.

وأضافت المحطة أن 12 زجاجة على الأقل مملوءة بسائل شفاف ومغلقة بقطع من القماش عثر عليها داخل العربة الفان المستأجرة وأن الشرطة تعاملت معها على أنها قنابل حارقة.