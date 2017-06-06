سياد كولاسيناك يرحل عن شالكه لصفوف أرسنال

أعلن نادي شالكه الألماني اليوم الثلاثاء أن ظهيره الأيسر البوسني سياد كولاسيناك سينتقل لصفوف أرسنال الإنجليزي لمدة خمس سنوات.

وسينتقل لاعب منتخب البوسنة البالغ من العمر23 عاما، إلى أرسنال في صفقة انتقال حر بعد أن رفض تمديد تعاقده مع شالكه.

وكولاسيناك هو أخر اللاعبين الراحلين عن شالكه بعد دينيس أوجو وهولجار بادشتوبار وكلاس يان هونتلر وفيل نيومان وساتشا ريثر وتيمون فيلينرويثر.

وقال كولاسيناك في رسالة إلى جماهير شالكه: «من المؤلم بالنسبة لي الرحيل عن جلسنكيرشن»مقر شالكه«ولكن أرسنال وأرسن فينجر يمنحونني فرصة كبيرة».

ولعب كولاسيناك مع الفريق الأول لشالكه بعد صعوده من فريق الشباب، الذي انضم إليه قادما من شتوتجارت، وخاض 123 مباراة في الدوري الألماني «بوندزليجا» وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي.