الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي من مصلحة طرفي الصراع

دعا الأمير زيد بن رعد الحسين، أكبر مسؤول لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلا إنه سيكون في مصلحة الطرفين بعد 50 عاما من العداوة.

وأضاف، في كلمة بافتتاح جلسة تستمر 3 أسابيع لمجلس حقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى «نصف قرن من المعاناة الشديدة في ظل احتلال بالقوة العسكرية».

وتابع أن الإسرائيليين أيضا يستحقون الحماية من العنف، وقال «استمرار الاحتلال لا يعني سوى إطالة الألم الشديد للشعبين».

وأشار إلى أن عاملين بالأمم المتحدة أبلغوا الاثنين عن مقتل 163 مدنيا عراقيا برصاص تنظيم داعش في غرب مدينة الموصل العراقية، في أول يونيو حزيران «لمنعهم من الفرار».

ومن المقرر أن تلقي السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، كلمة أمام المجلس، الثلاثاء.