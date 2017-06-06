7 قتلى و15 مصابًا في انفجار قنبلة أمام مسجد بأفغانستان

قالت الشرطة في مدينة هرات، إحدى أكبر مدن أفغانستان، والقريبة من الحدود مع إيران، إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار ما يشتبه أنها قنبلة في أحدث هجوم خلال أسبوع دموي.



وقال مسؤولون في المدينة الواقعة غرب البلاد، إن المتفجرات كانت مخبأة على دراجة بخارية متوقفة في ساحة انتظار خارج مسجد الجماعة، الذي يرجع تاريخ بنائه للقرن الثاني عشر ويشتهر بالقرميد الأزرق المتداخل.



وقال عبد الأحد والي زاده الناطق باسم شرطة هرات، إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 شخصا كانوا في الطريق إلى المسجد للصلاة.



وجاء هذا الهجوم بعد موجة من أحداث العنف في العاصمة الأفغانية كابول التي شهدت يوم الأربعاء مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة المئات في تفجير بشاحنة ملغومة.