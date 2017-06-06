'بيبي' يرحل عن ريال مدريد ويهاجم النادي الملكي زيدان

مع رحيله عن ريال مدريد شن المدافع البرتغالي بيبي هجوماً لاذعاً على مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، وعلى مجلس الإدارة .

وتحدث اللاعب البرتغالي مساء الاثنين عبر أثير شبكة 'كادينا كوبي' الإذاعية عن أسرار فترة العشر سنوات التي قضاها في ريال مدريد، معرباً عن شعوره بالأسف للمعاملة التي تلقاها في النادي.

وقال بيبي 34 عاما: 'طريقة تعامل ريال مدريد لم تكن صحيحة، ريال مدريد لم يعرض علي التجديد لعامين، لقد عرض علي عاما واحدا فقط، بالطبع لن أستمر في ريال مدريد، انتهت حقبة من حياتي ومن الآن سوف أبدأ حقبة جديدة'.

وانتقد بيبي النادي الملكي لتقاعسه عن الدفاع عنه في قضية التهرب الضريبي المتهم فيها، على حد قوله، وأضاف موجها حديثه إلى مذيعي الشبكة الإذاعية الأسبانية: 'تعلمون عني كل شيء يوما بيوم، هل رأيتم النادي يدافع عني؟، هذا أثار حنقي'.

وكشف بيبي عن السبب وراء امتناعه عن التحدث عن هذه الأمور خلال الأيام الماضية، واستطرد قائلا: 'كان بإمكاني أن أقوم بهذا في السابق ولكنني رغبت في الانتظار حتى لا أضر بإستقرار الفريق'.

ووجه بيبي أيضا انتقادات كبيرة لزيدان، الذي تولى تدريبه خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، وتابع قائلا: 'ما فعله زيدان مع ريال مدريد أمر رائع؟، ولكن هناك أشياء لا أفهمها، لم أودع زيدان وريال مدريد لأنهما كانا يعرفان أنني سارحل قبل أن أعرف أنا'.

وأكد بيبي أنه كان يفضل 'الصدق' الذي كان يتمتع به رافايل بينيتيز، مدرب ريال مدريد السابق، والذي رحل عنه في يناير .2016 وأكمل قائلا: 'كنت أتفق معه كثيرا، زيدان وبينيتيز شخصين مختلفين، أنا أشبه بينتيز أكثر في طريقة عمله'.

وبعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد، سيبحث بيبي عن وجهة جديدة، حيث تتحدث وسائل الإعلام أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو أكثر الأندية اهتماما بالحصول على خدماته.