ميشال عون: لبنان لن يفرط في أرضه أو مياهه

اكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء ان 'لبنان لا يمكن ان يفرط بحقوقه في ارضه ومياهه لاي سبب كان وسيقوم بالاجراءات الضرورية لوقف الاعتداءات على مياهه'.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان موقف عون جاء خلال تسلمه نسخة من تقرير اللجنة اللبنانية المكلفة دراسة (موضوع الامن المائي وسرقة اسرائيل للمياه).

واوضحت ان عون شدد على اهمية الامن المائي لافتا الى رفض لبنان الرضوخ للضغوط التي يمكن ان تمارس عليه للتنازل عن حقه في استثمار كامل ثرواته الطبيعية وفي مقدمها المياه والنفط والغاز'.

واشارت رئاسة الجمهورية الى عرض وزير الطاقة اللبناني سيزار ابي خليل خلال اللقاء التوصيات التي تضمنها التقرير وابرزها 'ثبوت سرقة اسرائيل للمياه في منطقة (الوزاني) في جنوب لبنان وهيمنتها على مياه حوض نهر الاردن واحتلالها (لمزارع شبعا) ما يمنع استفادة لبنان من مياهه الدولية' مؤكدا ضرورة 'الحد من هذه الهيمنة والمطالبة باستعادة (مزارع شبعا)'.

كما طالب التقرير بدخول لبنان في المفاوضات حول مشروع قناة البحر الاحمر - البحر الميت بين اسرائيل والاردن وفلسطين نظرا لانه تم ابرام اتفاقية دون ادخال دول الحوض الاعلى ومنها لبنان مشددا على ضرورة المطالبة من خلال الامم المتحدة بانشاء سد (ابل السقي) في جنوب لبنان للحفاظ على حصة لبنان من حوض نهر الاردن.

ويوفر نهر (الوزاني) الذي ينبع من جنوب لبنان حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا تصب في نهر (الحاصباني) الذي يغذي بدوره بحيرة (طبريا) في الاراضي المحتلة ويشكل رافدا رئيسيا لنهر الاردن.