وفيات الثلاثاء 6 يونيو 2017

مها عيسى ناصر الدايل، زوجة أحمد عيسى الشاهين، «53 عاماً»، شيعت، للرجال: العدان، ق6، ش2، م19، للنساء: مبارك الكبير، ق1، ش25، م13، ت: 66272346 – 99655211 – 99017117.

راشد صالح الرشيدي، «62 عاماً)، شيع، للرجال: عبدالله السالم، ق4، ش42، م4، للنساء: قرطبة، ق4، ش1، ج4، م66، ت: 97222867 – 66662976.

آمنة بكر سعود عبدالعزيز العصفور، أرملة أحمد حسين علي العصفور، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: كيفان، ق2، ش25، م4، «ديوان العصفور)، للنساء: جنوب السرة، السلام، ق6، ش أحمد عبدالله الفهد، م108، ت: 24910091 – 66775511.

بدرية دغيمان رجاء الرشيدي، أرملة محمد عبدالهادي الشلاحي، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: أشبيلية، ق4، ش422، م9، للنساء: الرابية، ق1، ش41، م6، ت: 97700882.

معصومة علي ناصر القطان، زوجة محمد عبداللطيف القطان، ««73 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، للنساء: الشعب، حسينية أبا ذر الغفاري، ت: 97111567 – 51040055.

صقر سليمان صقر الغنيمان، «80 عاماً»، شيع، للرجال: الشامية، ق2، ش24، م4،للنساء، الشامية، ق5، شارع الطبري، م11، ت: 99773498.

عبداللطيف إبراهيم عبدالعزيز الحسون، «66 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، ق4، ش41، م7، للنساء: الروضة، ق3، ش يوسف الصبيح، م15، ت: 99399776.

عبود محمد عياد العازمي، «49 عاماً»، شيع، الظهر، ق2، ش3، م22، ج2، ت: 66999679 – 99549313.

صالح إبراهيم بلال، «73 عاماً»، شيع، للرجال: اليرموك، ق4، ش3، م22، للنساء: صباح السالم، ق13، ش الأول، ج4، م24، ت: 97899126 – 25517423.

ذعار علي ماطر الرشيدي، «81 عاماً»، شيع، للرجال: القيروان، ق3، ش308، م13، للنساء: الدوحة، ق2، ش6، م65، ت: 69969888 – 96686555.