بريطانيا: هناك حاجة لمناقشات حازمة حول تمويل الإرهاب

قالت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إنه يتعين على بلادها إجراء مناقشات حازمة مع الجهات التي تمول الإرهاب والتطرف بما في ذلك حكومات أجنبية وحلفاء عند الضرورة.

وجاء تصريح ماي ردا على سؤال وجهته لها قناة سكاي نيوز عما إذا كانت مستعدة للاصطدام بحكومات أجنبية أو حلفاء إذا ما تبين أنهم يدعمون جماعات متشددة بعد ثالث هجوم تتعرض له بريطانيا في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت ماي 'يتعين إجراء مناقشات حازمة حول موضوع تمويل الإرهابيين وتمويل التطرف'. وأضافت 'يتعين علينا خوض مناقشات حازمة مع من نحتاج لخوضها معه'.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال اليوم الثلاثاء إن يجب على بريطانيا العمل مع غيرها من الدول لوقف تمويل الإرهاب سواء كان ذلك بعلم الحكومات أم لا.