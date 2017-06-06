فرنسا تستبعد الحل العسكري في ليبيا

استبعدت فرنسا اليوم الثلاثاء خيار الحل العسكري في ليبيا مؤكدة التزامها بالحوار من اجل حل الازمة الليبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان صحافي ان وزير الخارجية جون ايف لودريان اكد خلال زيارته الاخيرة لتونس التزام فرنسا بالحل السياسي عبر الحوار وأن هذا هو هدف العملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا المتحدث الاطراف كافة المعنية بالازمة الليبية الى ضبط النفس.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي أزمة أمنية واقتصادية حادة ألقت بظلالها على دول المنطقة.

وطرح الرئيس التونسي في فبراير الماضي مبادرة حظيت بدعم كل من تونس والجزائر وتهدف لإطلاق حوار بين مختلف الأطراف الليبية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة.