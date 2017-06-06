الأهلي المصري يحسم المنضمين للقائمة الأفريقية عقب دور المجموعات

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيحسم مع الجهاز الفني للفريق أسماء الثلاثة لاعبين الذين سيتم إضافتهم للقائمة الأفريقية للفريق، عقب نهاية دور المجموعات.

وأكّـد المدير الفني للأهلي أنه مستقـر، حاليًا، على المراكز التي يحتاج الفريق للدعم فيها بقائمته الأفريقية ولكنه لا يستطيع الان الإعلان عنها، موضحـًا أن الأسماء التي سيتم إضافتها سيعلن عنها عقب نهاية دور المجموعات بالبطولة.

ويتبقى للأهلي ثلاثة أماكن شاغرة بقائمته، بعدما قام الجهاز الفني بقيد 27 لاعبـًا في فترة القيد الأولى من البطولة.