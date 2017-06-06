ميلان يقترب من الصفقة الثالثة.. ظهير فولفسبورج يصل إيطاليا

صفقة جديدة تقترب من ميلان، ريكاردو رودريجيز ظهير أيسر فولفسبورج وصل إلى إيطاليا تمهيدا للتوقيع للروسونيري.

وذكر موقع 'فوتبول إيطاليا' أن رودريجيز وصل إلى مطار مالبينسا في ميلانو اليوم الثلاثاء، للاتفاق مع ميلان في صفقة ستكلف الروسونيري 15 مليون يورو.

وقال صاحب الـ24 عاما للصحفيين: 'سعيد للغاية، لم أتحدث مع (فينشينزو) مونتيلا حتى الآن وأشكركم جميعا'.

ويخضع رودريجيز للكشف الطبي في ميلان غدا، قبل توقيع العقود.

يذكر أن ميلان اتفق مع فولفسبورج على الصفقة منذ أسابيع، ولكن تأجل انضمام اللاعب حتى ضمن الفريق الألماني البقاء في دوري الدرجة الأولى.