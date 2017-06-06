الصبيح: 'العمل الدولية' تشيد بالإنجازات الكويتية لحماية العمال

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الثلاثاء ان الإنجازات التي حققها الكويت في مجال حماية العمال كانت محل إشادة من من منظمة العمل الدولية.



وأضافت الوزيرة الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اجتماع مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر على هامش اعمال المؤتمر السنوي للمنظمة ان اللقاء تناول التطورات التي قامت بها هيئة القوى العاملة في الكويت سواء على صعيد القرارات او القوانين لحماية العمال في الكويت.



وأوضحت «ان هذه التطورات كانت محل شكر وترحيب من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إذ رأى ضرورة نقل هذه التطورات الى دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الى مختلف الدول العربية».



وقالت الوزيرة الصبيح «ان هناك توافقا في الآراء بين الكويت ومنظمة العمل الدولية بضرورة عقد اجتماع ثنائي يعزز التعاون المشترك بين الجانبين لاستعراض كافة الخطط التي وضعها هيئة القوى العاملة لحماية العمال بمشاركة الاطراف الثلاثة المعنية من أصحاب الاعمال والحكومة وممثلي الدوائر العمالية».



وشددت على «حرص الكويت للوصول الى التميز في ما يتعلق بالحفاظ على حقوق العمال بما في ذلك ايضا التواصل الدائم مع سفارات الدول الموردة للعمالة الاجنبية الى الكويت».



كما لفتت إلى وجود اتصالات الكترونية مباشرة مع الدوائر المعنية في تلك الدول للتصدي لسماسرة مكاتب التوظيف واستقدام العمالة التي تستغل مواطني الدول محدودة الدخل.



وأشارت كذلك الى ان منظمة العمل الدولية وعلى لسان مديرها العام رايدر قد أعربت عن جزيل الشكر والامتنان لما تقدمه الكويت من دعم مادي لمصلحة عمال فلسطين، لاسيما وان تلك المساعدات تأتي بسرعة وتصب في صالح برامج هامة في الاراضي الفلسطينية.



ووصفت الوزيرة الصبيح دعم الشعب الفلسطيني بأنه من اولويات سياسة الكويت منذ عقود، مشيرة إلى أن الكويت تقدم ايضا فرصا وظيفية للكفاءات الفلسطينية مثل المدرسين والعمال.



وفي الوقت ذاته أعربت الوزيرة الصبيح عن استعداد الكويت لتبادل خبراتها في تحسين المعايير الخاصة بحقوق العمال مع مختلف الدول العربية لاسيما وان هناك رغبة عربية حقيقية في الاستفادة من تجربة الكويت الجيدة والمتميزة في هذا المجال.



ويتواصل المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية من الخامس وحتى 16 يونيو الجاري بحضور 4000 من ممثلي وزارات العمال والنقابات العمالية والمهنية وجمعيات اصحاب الاعمال لبحث كيفية الارتقاء بمعايير العمل في مختلف دول العالم بما في ذلك ايضا التعامل مع القضايا الاكثر الحاحا ذات الصلة.