قوات النظام تدخل الرقة مع بدء المعركة ضد داعش

دخلت قوات النظام السوري، اليوم الثلاثاء، محافظة الرقة للمرة الأولى منذ عام، تزامناً مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية بدء معركة 'تحرير' مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش الأبرز في البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر عسكري.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: 'دخلت قوات النظام السوري محافظة الرقة من الجهة الغربية آتية من ريف حلب الشرقي'، بعدما طردت الجهاديين من الجزء الأكبر منه خلال الأشهر الماضية.

وتمكنت قوات النظام 'وبعد اشتباكات مع تنظيم داعش من السيطرة على قريتي خربة محسن وخربة السبع في أقصى ريف الرقة الغربي'، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أنه 'رافق هذا التقدم قصف جوي روسي عنيف'.

وأكد مصدر عسكري سوري تقدم الجيش السوري داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة وسيطرته على القريتين، مشيراً إلى أن الهدف هو 'ضمان أمن ريف حلب من هجمات داعش ومنع تسلل مسلحيه باتجاه مواقع الجيش والتضييق عليه داخل معقله في الرقة'.

ويخوض الجيش السوري منذ منتصف يناير(كانون الثاني)، عملية عسكرية واسعة تمكن خلالها من طرد تنظيم داعش من ـجزاء واسعة من الريف الشرقي لمحافظة حلب المحاذية لمحافظة الرقة.

وأوضح عبد الرحمن 'ليس معروفاً ما إذا كان هناك تنسيق بين قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية'، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وأكد أنها 'المرة الاولى التي تدخل فيها قوات النظام إلى محافظة الرقة منذ عام'.

وكانت قوات النظام دخلت محافظة الرقة في يونيو(حزيران) العام 2016 للمرة الأولى منذ سيطرة تنظيم داعش عليها في العام 2014. وتقدمت يومها في ريف المحافظة الجنوبي باتجاه مدينة الطبقة، إلا أن تنظيم داعش صد هذا التقدم وأجبرها على التراجع خارج المحافظة.