لجنة الانضباط تعاقب 'الزنكي' بـ 200 دينار

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم توقيع عقوبة مالية على رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب، جابر الزنكي، قدرها 200 دينار، لتلفظه بمباراة الشباب والعربي في الجولة الأخيرة من منافسات 'دوري فيفا'.

وجاءت العقوبة، بعد اطلاع اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر الاتحاد على تقرير مراقب وحكم المباراة.

كما اطلعت 'الانضباط' خلال الاجتماع ذاته على محاضر لجنة الصالات والشاطئية بالاتحاد، فيما يخص انسحاب فريق الصليبيخات أمام العربي في الدوري العام للصليبيخات، وكذلك انسحاب فريق وزارة الكهرباء أمام نادي الكويت في دورة الكرة الشاطئية.

وقررت اللجنة بناء على اطلاعها على هذه المحاضر سالفة الذكر، الاكتفاء بالعقوبة التي وقعتها لجنة الصالات والشاطئية، بشطب نتائج الصليبيخات وفريق وزارة الكهرباء، واعتبار مشاركتهما في البطولتين كأن لم تكن، مع توجيه إنذار للصليبيخات، حتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا.