'الحشد الشعبي' يستعيد 17 قرية جديدة غرب الموصل

قال مصدر عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، إن فصائل 'الحشد الشعبي' استعادت 17 قرية جديدة، قرب الشريط الحدودي مع سوريا، غرب الموصل، من تنظيم 'داعش' الإرهابي.

وأوضح النقيب في قوات مكافحة الإرهاب، نصير اللامي، للأناضول، إن 'الحشد (قوات شيعية موالية للحكومة) نفذ اليوم أوسع عملية عسكرية جنوب غرب قضاء البعاج، غرب الموصل، بإسناد من الطيران العراقي، حيث تمكن من تحرير 17 قرية وثلاثة مجمعات سكنية'.

وقال اللامي إن المعارك أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي، وإصابة 7 آخرين، ومقتل أكثر من 20 عنصر من 'داعش'، وتدمير عدد من السيارات التي كانت بحوزتهم بقصف جوي.

من جهته، قال الملازم أول في الجيش العراقي، نايف الزبيدي، إن أكثر من 750 مدنيا تم إجلاؤهم خلال معارك اليوم غرب الموصل.

وقال للأناضول، إن مئات المدنيين تمكنوا من الفرار من قراهم، جنوب غرب قضاء البعاج، قبل أن يقتحمها الحشد الشعبي، وذلك بعد فرار عناصر 'داعش' منها.

وأوضح 'الزبيدي' أن 'الحشد نقل جميع الفارين من القرى إلى أماكن تبعد نحو 3 كيلومترات عن مناطق التماس مع مسلحي داعش، خوفا من استهدافهم بالقذائف الصاروخية من قبل داعش'.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن خطة لضبط الحدود مع سوريا، مع استكمال عملية تحرير مدينة الموصل، لمنع عبور مسلحي التنظيم الإرهابي.

وتشن القوات العراقية منذ أكتوبر/تشرين أول 2016، عملية عسكرية واسعة لطرد 'داعش' من الموصل، فيما استعادت النصف الشرقي من المدينة في يناير/كانون ثاني الماضي، وأطلقت في فبراير/شباط الماضي حملة عسكرية لاستعادة النصف الغربي منها.