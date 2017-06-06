ليفربول مهتم بنجم الجزائر فوزي غلام

أشارت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، إلى رغبة نادي ليفربول الإنجليزي، في ضم الظهير الأيسر في صفوف نابولي الإيطالي والمنتخب الجزائري فوزي غلام.

ويحتاج ليفربول للاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، الذي شغله لاعب الوسط جيمس ميلنر طوال المواسم الماضي، بعد انخفاض حاد في مستوى الإسباني ألبرتو مورينو.

ونقلت صحيففة 'ذا صن' عن الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو، أن مدرب ليفربول يورجن كلوب وضع نصب عينيه التعاقد مع غلام.

ويقدم غلام البالغ من العمر 26 عاما، مستويات جيدة مع نابولي في الدوري الإيطالي، طوال المواسم الأربعة الماضية.

وقدم ميلنر أداء مميزا في الناحية اليسرى الموسم الماضي، إلا أن كلوب لا يعتبر الدولي الإنجليزي خيارا طويل الأمد للفريق في هذه الناحية.

ويتطلع كلوب لتعزيز صفوف الفريق مبكرا هذا الصيف، الذي سيشهد مشاركته في الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب ليفربول من ضم جناح روما والمنتخب المصري محمد صلاح، كما ذكرت تقارير أخرى أن مدافع ساوثهامبتون فيرجيل فان ديك بات قريبا من الانضمام إلى الريدز.