إبعاد 13 ألف وافد خلال 5 أشهر

كشف مصدر أمني أن إدارة سجن الإبعاد رحّلت نحو 13 ألف وافد من جنسيات مختلفة منذ بداية العام الحالي، وحتى مطلع يونيو، موضحاً أن «أسباب الإبعاد تتلخّّص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورّط في قضايا جنائية»، فضلاً عن مخالفة قواعد المرور، أو ارتكاب جنح أو جرائم.

وعن جنسيات المُبعدين، أوضح المصدر أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى؛ بواقع %23، والمصرية في المرتبة الثانية بـ%20، وثالثاً الفلبينية بـ%17، ورابعاً الأثيوبية بـ%15، وخامساً السريلانكية بـ%7، في حين حلّت الجالية البنغالية في المرتبة السادسة بـ%6، مبيناً أن الجنسيات الست تشكّل نحو %88 من المُبعدين، وبالتالي تشكّل الجنسيات الأخرى %12.

وقال المصدر إن وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جدّاً، بعكس السابق، مؤكداً أن أي شخص يُوضع في سجن الإبعاد لا يمكث أكثر من أسبوع، وذلك وفق حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.

وأشار إلى أن عملية تطوير إدارة سجن الإبعاد حقّقت نجاحاً كبيراً في القضاء على الفوضى وتزايد أعداد المحتجزين، بما لا يتناسب مع الجو الصحي، ويكون سبباً في انتشار الأمراض داخل عنابر السجن.