بيكيه يسخر مجددا من ريال مدريد: مازلنا المسيطرين

يؤمن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن فريقه مازال هو الأفضل في إسبانيا على الرغم من تتويج ريال مدريد بلقبين متتاليين لدوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني.

وأصبح ريال مدريد أول فريق يتوج بلقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين بعد تغيير نظام البطولة عام 1992 وذلك عقب انتصاره على يوفنتوس بأربعة أهداف لهدف في نهائي البطولة.

وما قام به زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في قيادة الفريق الملكي للتتويج ببطولتين متتاليتين لدوري الأبطال جعل المقارنات تبدأ بينه وبين بيب جوارديولا عندما كان مدربا لبرشلونة.

ولم يحقق برشلونة سوى لقب كأس ملك إسبانيا خلال الموسم المنصرم.

وتحدث بيكيه لقناة 'موفي ستار +' التليفزيونية قائلا:'لا يمكن مقارنة ما قمنا به خلال السنوات الماضية بما قام به ريال مدريد في آخر عامين'.

وواصل'ما قمنا به جعل ريال مدريد يحتفل بالفوز بكأس إسبانيا في حافلة مفتوحة'.

وأتم'اليوم الذي تروننا فيه نحتفل بلقب الكأس في حافلة مفتوحة حينها يمكن القول أن ريال مدريد بدأ السيطرة على مجريات الأمور هنا'.

ورفض برشلونة الاحتفال بلقب كأس الملك الذي حققه الموسم المنصرم في حافلة مفتوحة بعدما فقد لقب الدوري لصالح ريال مدريد وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.