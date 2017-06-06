واشنطن: سنواجه أي قوات تابعة للنظام السوري حال الضرورة

قالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ستواجه عسكريا أي قوات موالية للحكومة السورية 'إذا اقتضت الضرورة للدفاع عن النفس'.

وأشارت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) في موجز صحفي إلى الغارات التي استهدفت في وقت سابق قوات موالية للنظام السوري تقدمت باتجاه 'منطقة محددة وغير قتالية' مؤكدة أن ' أكثر من 60 جنديا كانوا يمثلون تهديدا لقوات التحالف والقوات الشريكة في منطقة التنف' السورية.

وأكدت الوزارة أن قوات التحالف الدولي لا تريد محاربة القوات الحكومية السورية أو القوات الموالية لها 'لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها إذا رفضت القوات الموالية للنظام السوري إخلاء المنطقة غير القتالية' داعية جميع الأطراف في جنوب سوريا للتركيز على الجهود الرامية لهزيمة داعش.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد (داعش) قد وجه الشهر الماضي ضربات جوية لقوات حكومية سورية وأخرى موالية لها كانت متوجهة نحو معبر التنف الذي تسيطر عليه قوات مدعومة من واشنطن بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.