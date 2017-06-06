معلول يلغي مران تونس قبل 5 أيام من لقاء مصر

قرر نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس إلغاء مران فريقه ليوم الثلاثاء وذلك قبل أيام من لقاء مصر يوم الأحد.



يحل منتخب مصر ضيفا على تونس ضمن الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.



معلول اتخذ هذا القرار بعد مشاركة عدد كبير من لاعبيه مع فرقهم في البطولات الإفريقية، دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية، حسب جريدة الهداف التونسية.



كان مران الاثنين قد ألغي بسبب وجود 16 لاعبا محليا في قائمة تونس من فرق الترجي والنجم الساحلي والإفريقي والصفاقسي.



ويبدأ الفريق استعداداته الجدية لمواجهة مصر بتدريب استشفائي عصر الأربعاء، قبل أن يتدرب عقب الإفطار.



من جهته، يواصل منتخب الفراعنة الاستعداد في المعسكر الذي بدأ يوم الأحد.



لكن منتخب مصر تلقى ضربة موجهة بإصابة محمود حسن 'تريزيجيه' الجناح وخروجه من المعسكر.