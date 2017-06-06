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أبرز عناوين صحف الاربعاء:- دعم شعبي ودولي لجهود الأمير في المصالحة.. المجلس يفتح باب الكوادر مجدداً.. المرزوق: فلكياً.. رمضان 29 يوماً والأحد 25 يونيو أول أيام عيد الفطر.. تزايد شكاوى مراجعي «القوى العاملة» من هيمنة «أسهل»


6/6/2017  الآن - صحف محلية  11:44:28 PM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- دعم شعبي ودولي ...
من الجريدة

 

الجريدة

دعم شعبي ودولي لجهود الأمير في المصالحة

 المجلس يفتح باب الكوادر مجدداً

 «المركزي» يطرح سندات وتورقاً بـ 250 مليون دينار بعائد 1.625%

 الانباء

تطبيق كادر المعلمين بصفة الاستعجال

 المرزوق: فلكياً.. رمضان 29 يوماً والأحد 25 يونيو أول أيام عيد الفطر

 النهار

تزايد شكاوى مراجعي «القوى العاملة» من هيمنة «أسهل»

 لندن تأمل أن يستعيد «الخليجي» وحدته قريباً

 الراي

رحلات الطيران المباشرة مع أميركا ودول أوروبية تتقرّر في يوليو

 السماح بصيد الميد أول يوليو

 


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