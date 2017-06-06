أبرز عناوين صحف الاربعاء:- دعم شعبي ودولي لجهود الأمير في المصالحة.. المجلس يفتح باب الكوادر مجدداً.. المرزوق: فلكياً.. رمضان 29 يوماً والأحد 25 يونيو أول أيام عيد الفطر.. تزايد شكاوى مراجعي «القوى العاملة» من هيمنة «أسهل»

الجريدة

دعم شعبي ودولي لجهود الأمير في المصالحة

وسط دعم شعبي ودولي لجهود سموه في رأب الصدع الخليجي الراهن، زار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس مدينة جدة بالسعودية في إطار مساعيه لحل الخلافات الخليجية، في وقت أكد عدد من النواب، خلال جلسة مجلس الأمة أمس، دعمهم وتأييدهم لتلك الجهود السامية.وكان سموه أجرى اتصالاً بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وتمنى عليه العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ خطوات من شأنها التصعيد، مع إتاحة الفرصة للجهود الهادفة لاحتواء توتر العلاقات بين الأشقاء، مؤكداً سموه العمل على دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون في ظل ما يربطها من علاقات تاريخية راسخة.وسبق هذا الاتصال، استقبال سموه بقصر دسمان عصر أمس الأول، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد بن فيصل الذي نقل إلى سموه رسالة شفوية من أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين الكويت والسعودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.جاء ذلك، عشية سلسلة اتصالات أجراها وتلقاها سمو أمير البلاد تطرقت إلى الأزمة الخليجية، أبرزها، بالإضافة إلى أمير قطر، مع ملك الأردن عبدالله بن الحسين، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس السوداني عمر البشير.وبينما ألغى الشيخ تميم بن حمد خطاباً كان مقرراً مساء أمس الأول بعد تمني سمو الأمير عليه عدم القيام بأي خطوة تؤدي إلى التصعيد، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن إن الدوحة مستعدة لقبول جهود 'الوساطة الكويتية'.وطالب الوزير القطري بـ'حل على طاولة حوار، وعقد جلسة فيها مكاشفة وصراحة'، في حين دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش إلى العمل على 'خريطة طريق مضمونة' لإعادة العلاقات مع الدوحة، مطالباً إياها بتغيير سلوكها.في السياق نفسه، أعلن متحدث باسم إردوغان الحليف المقرب من قطر، أن الأخير يقوم بـ'جهود دبلوماسية' لحل الأزمة.وكان أمير قطر استقبل أمس الأول الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي في الدوحة، بينما أجرى وزير خارجيته اتصالات مع نظرائه من تونس والسودان والجزائر والمغرب وروسيا وإيران وسريلانكا وماليزيا.وعلمت 'الجريدة'، من مصادرها في إيران، أن اجتماعاً عاصفاً لمجلس الأمن القومي عقد لمناقشة الأزمة الخليجية، وبرز فيه تياران، أولهما يدعو إلى استغلال الأزمة لإيذاء السعودية، في حين رفض الآخر، بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، التدخل، والاكتفاء بفتح الأجواء والموانئ الإيرانية أمام قطر.وعبر ظريف عن ثقته بأن الوساطة الكويتية ستحلحل الخلافات، وتخفف حدة التوتر، داعياً إلى عدم التعويل على الانقسام الخليجي الحالي.وفي تطور جديد، قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وموظفيها، وإغلاق جميع مكاتبها في المملكة.في المقابل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر 'حتى إشعار آخر'.وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي 'البنك المركزي' وجهت بنوك المملكة إلى عدم التعامل مع المصارف القطرية بالريال القطري، كما اجتمع المصرف المركزي الإماراتي لصياغة توجيهات للبنوك بهذا الشأن. وكانت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية أرجأت بالفعل المعاملات بالعملة القطرية.وعلى الصعيد النيابي، عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي عن أمنياته بأن تتحقق أهداف صاحب السمو بوحدة الصف الخليجي، مشيراً إلى أن العالم معجب بالوحدة الخليجية ويجب المحافظة عليها.وقال النائب د. جمعان الحربش إن 'قلوب الكويتيين والخليجيين متجهة إلى جهود سمو الأمير في رأب الصدع'، مشدداً على أن 'قطر والسعودية عينان في رأس'، في حين تمنى النائب صالح عاشور لسمو الأمير أن 'يوفقه الله في مساعيه الحميدة لرأب الصدع'، داعياً الدول الخليجية إلى 'الابتعاد عن مثل تلك النزاعات المسلحة التي تحدث في اليمن وسورية'، أما النائب صلاح خورشيد فشكر صاحب السمو على 'دوره المميز' في عودة اللحمة الخليجية.

المجلس يفتح باب الكوادر مجدداً

في تطور يفتح الباب للمطالبة بالمزيد من الكوادر، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس، في مداولتين، كادر المعلمين بعد أن قدمت الحكومة تعديلاً عليه ليشمل فقط أصحاب الوظائف الإشرافية العاملين في وزارتي التربية والأوقاف.وتعقيباً على هذه الخطوة، اعتبر وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي على أداء وزارة التربية ومعلميها.غير أن إقرار هذا الكادر يبدو أنه لن يقف عند حد المعلمين فقط، إذ أعلن النائب عمر الطبطبائي أنهم سيناقشون اقتراحات خاصة بكادر أمناء المكتبات والوظائف المساندة بدور الانعقاد المقبل، في حين قال النائب نايف المرداس إن 'كل من يستحق كوادر مالية من العاملين في وزارة التربية سنمضي قدماً فيه خلال الانعقاد المقبل'.وفي الجلسة ذاتها، أقر المجلس، في مداولتين، تعديلاً على قانون العمل الأهلي يقضي باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة 50 لتكون كالآتي: 'يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته من الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها نظير اشتراك العامل في التأمينات'، بالإضافة إلى منح العامل إجازة لا تقل عن 30 يوماً.يذكر أن المادة السابقة كانت تنص على أن 'ﻳﺮاﻋﻰ في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مع التزام صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة'.

«المركزي» يطرح سندات وتورقاً بـ 250 مليون دينار بعائد 1.625%

طرح بنك الكويت المركزي، أمس، سندات وتورقاً في المقابل للمصارف التقليدية والعاملة وفق أحكام الشريعة بـ250 مليون دينار لأجل 6 أشهر، بعائد محدد 1.625%، على أن تنتهي فترة السند في 5 ديسمبر المقبل، في حين بلغ حجم التغطية والإقبال 866 مليون دينار.ويعد ذلك الإصدار الثاني خلال أسبوع، حيث سحب «المركزي» في 30 مايو الماضي 360 مليون دينار، ليبلغ إجمالي المسحوب نحو 610 ملايين، مما يعكس حجم الفائض والسيولة الكبيرة المتوافرة لدى القطاع المصرفي.ويقوم «المركزي» بعملية رقابة دقيقة ومُحكمة على القطاع، ووصل بفضل سياساته بالمؤشرات الرقابية إلى مستويات تفوق الكثير من المصارف العالمية، سواء من حيث كفاية رأس المال، أو المخصصات الاحترازية والعامة، فضلاً عن الأسبقية في الالتزام بتعليمات جميع الاستحقاقات العالمية الخاصة بـ«بازل» 2 و3 قبل المهل الممنوحة.ونتيجة للنشاط الموسمي محلياً، سواء لعمليات الاقتراض الاستهلاكي أو المقسط ودورة المشاريع، تشهد بعض فترات العام عمليات تباطؤ في النمو الائتماني.

الانباء

تطبيق كادر المعلمين بصفة الاستعجال

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» على لسان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، أقر مجلس الأمة أمس بالإجماع في مداولتين تعديلات كادر المعلمين لوزارتي التربية والأوقاف. وقال د.الفارس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تطبيق تعديلات كادر المعلمين واتخاذ الإجراءات التنفيذية سيتم بصفة الاستعجال عقب اعتماده من صاحب السمو الأمير ونشره في جريدة الكويت اليوم.وكان المجلس قد أقرّ منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والاوقاف بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة واحد وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور 47 ليحيل المجلس بعدها القانون إلى الحكومة لتنفيذه. ورفض المجلس طلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل ود.وليد الطبطبائي، كما كلف المجلس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق في شأن هيئة أسواق المال وتمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل، وكذلك التمديد للجنة في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام.كما أقر المجلس التمديد للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، ولجنة التحقيق في اختفاء الحاويات.هذا، ورفض المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يطلب فيها تأجيل الإجابة عن مراسيم سحب الجنسية لمدة ثلاثة اشهر.كما رفض التمديد للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية «كلجنة تحقيق» في موضوعات محددة.كما أقر المجلس تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي لإلزام الشركات بصرف مكافة نهاية الخدمة للكويتيين المؤمن عليهم دون خصم هذه المبالغ التي تحملتها هذه الجهة لصالح التأمينات.وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية امس وفي مداولتين الاولى والثانية على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية.وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا.ورفض المجلس طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين أحمد الفضل ود.وليد الطبطبائي. كما وافق المجلس على رسالة مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق بشأن هيئة أسواق المال وتمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل.ووافق مجلس الامة على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب شعيب المويزري (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل. ووافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات البرلمانية النائب عبدالله الرومي يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.ورفض المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يطلب فيها تأجيل الاجابة عن السؤال المشار اليه في نص الرسالة لمدة ثلاثة اشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.كما رفض المجلس رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د.محمد الحويلة «كلجنة تحقيق» يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في الموضوعات المشار اليها في نص الرسالة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.وأشاد أعضاء مجلس الامة برسالة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.كما أشاد الأعضاء برسالة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، والى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية امس الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 21 مايو الى 1 يونيو.التصديق على المضابطوصادق المجلس على المضابط 1374 أ و ب و1375 خاصةالرسائل الواردةمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء العادية 9 رسائل هي:1- رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

المرزوق: فلكياً.. رمضان 29 يوماً والأحد 25 يونيو أول أيام عيد الفطر

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه بعدما تأكدت صحة توقعاتنا الفلكية التي ذكرناها سابقا في «الأنباء» عن بداية شهر رمضان المبارك في هذا العام، وجاء موعد الشهر الفضيل حسبما توقعنا، فإننا نشير هنا أيضا الى بعض المعلومات الفلكية الخاصة بمدة الشهر الفضيل ويوم عيد الفطر السعيد، ونشير هنا الى ان الشهر الفضيل في هذه السنة ستكون مدته 29 يوما، وذلك استنادا الى المعلومات الفلكية الآتية:ستغيب شمس الجمعة 28 رمضان الموافق 23 يوليو الساعة 6.51 مساء وهلال شهر شوال لم يولد بعد.وستشرق الشمس صباح السبت 29 رمضان 24 يونيو في الساعة 4.50 صباحا.وسيولد هلال شهر شوال صباح السبت 29 رمضان 24 يونيو الساعة 5.31 صباحا بعد 41 دقيقة من شروق شمس هذا اليوم.ستغرب الشمس يوم السبت 29 رمضان الساعة 6.51.سيغرب الهلال في هذا اليوم الساعة 7.09 مساء، اي ان الهلال سيغرب وعمره 14.22 ساعة.سيغرب الهلال بعد غروب الشمس بنحو 18 دقيقة، حيث ان الهلال سيمكث فترة زمنية مدتها 18 دقيقة، وستتم مشاهدته بكل وضوح اذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم والغبار.وعلى الراغبين في رؤية الهلال فإن ذلك سيكون في السبت 24 يونيو في اتجاه الشمال الغربي قبل الغروب في السادسة مساء وبالتحديد على اتجاه 290 درجة في البوصلة، وسيكون الهلال فوق الشمس بمقدار درجتين تقريبا، ويكون على ناحية اليد الشمال للشخص الناظر للشمس (واحذر من النظر الى الشمس مباشرة)، وبناء على هذه المعلومات الفلكية فإن شهر رمضان ستكون مدته 29 يوما.وعليه، فإن يوم الأحد 25 يونيو هو الأول من شهر شوال لسنة 1438 هجرية.كما ان صلاة العيد ستقام في الساعة 5.05 صباحا.وتجدر الإشارة الى أن إجازة العيد ستكون مدتها الرسمية 3 أيام تبدأ من يوم الاحد 25 يونيو حتى الثلاثاء 27 منه، مسبوقة بعطلة نهاية الاسبوع مدتها يومان متبوعة بيومين آخرين هما الاربعاء والخميس، وهذان اليومان لن يداوم فيهما الموظفون اذا لم يصدر مجلس الوزراء قرار عطلة في هذه الفترة، ثم تأتي عطلة نهاية الاسبوع مع العلم ان المدارس بدأت عطلة نهاية العام الدراسي، اي ان هناك عطلة طويلة مدتها 9 ايام تبدأ من يوم الجمعة 23 يونيو حتى السبت 1 يوليو.

النهار

تزايد شكاوى مراجعي «القوى العاملة» من هيمنة «أسهل»

فرضت هيئة القوى العاملة رسوما مالية سنوية تتراوح بين 250 و350 دينارا على اصحاب العمل مقابل استخدام خدمة «اسهل» التي اطلقتها مطلع الشهر الحالي، واكدت مصادر لـ «النهار» ان الهيئة اجبرت ارباب العمل على دفع تلك الرسوم مقابل تسهيل طلباتهم وتخليص معاملاتهم، موضحة ان الرسم يختلف باختلاف عدد العمالة المسجلة على كل مؤسسة. واشارت الى انه تم تحديد 250 دينارا على المؤسسات المسجل على ملفاتها ما يقل عن 75 عاملا، و300 على من لديها من 76 الى 100 عامل، و350 دينارا على المؤسسات التي لديها عمالة تصل الى 50 الفا، مؤكدة انه سيتم ايقاف جميع معاملات اصحاب العمل حتى يتم سداد الرسوم المحددة.والمحت المصادر الى استياء المراجعين خصوصا ان بعض الخدمات التي تقدمها «اسهل» كانت ولاتزال تقدم مجانا في الجهات الحكومية الاخرى مثل وزارات التجارة والداخلية والبلدية، مبدية دهشتها من منح تلك الرسوم لاحدى الشركات وليس للهيئة، ولافتة الى ان هناك رفضا جماعيا من قبل اصحاب العمل لوجود شبهات تنفيع لاسيما بعد اجبار القوى العاملة اياهم على الدفع مقابل استخدام النظام الآلي. يذكر ان القوى العاملة اطلقت خدمة «اسهل» مطلع الشهر الحالي بعد الانتهاء من تطوير اكثر من 40 خدمة وايقاف العمل على بوابة وزارة الشؤون.

لندن تأمل أن يستعيد «الخليجي» وحدته قريباً

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صمويل أن لندن تأمل أن يتم التوصل إلى حل قريبا و«أن يستعيد مجلس التعاون الخليجي وحدته». وقال صمويل في بيان نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني ومقره دبي «من مصلحة المملكة المتحدة أن يتم التوصل إلى حل للخلافات التي نشأت بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتم استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي حتى نتمكن من مواجهة تحديات المستقبل معا».

الراي

رحلات الطيران المباشرة مع أميركا ودول أوروبية تتقرّر في يوليو

يقوم وفد من منظمة الطيران العالمية (أياتا) برفقة وفد من منظمة سلامة الطيران الأميركية، بزيارة تقييم أخيرة إلى مطار الكويت الدولي في شهر يوليو المقبل، لتفقد الإجراءات الأمنية ومدى تطابقها مع الاشتراطات العالمية وشروط الأمن والسلامة، التي تم اشتراطها لإعادة حركة الطيران المباشرة بين الكويت وأميركا، وبعض الدول الأوروبية.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن هذه الزيارة تعتبر الأخيرة، وسيعقبها إعداد تقرير مفصل حول أهم الاشتراطات الأمنية التي كانت مطلوبة من قبل المنظمتين، وتم تنفيذها وأبرزها تكليف شركة معتمدة بريطانية عالمية متخصصة في عملية التفتيش الأمني، وزيادة أعداد رجال الأمن من عنصرين إلى أربعة عند البوابات، وزيادة العناصر التأمينية للمطار، بدءاً من محيط المطار الخارجي والساحات، وكذلك داخل المطار عند (زام) الشفتات، ومواجهة نقص العناصر بعد الاعتماد على عناصر من القوات الخاصة لتقديم الدعم والإسناد، وتأمين الطائرات داخلياً وخارجياً قبيل وبعد إقلاع كل رحلة.وأشارت المصادر إلى أنه مع التقرير المرتقب، تكون الكويت قد التزمت بالاشتراطات العالمية حرفياً في تأمين المطار، وعلى إثره تعود رحلات الطيران الأميركي وبعض الدول الأوروبية المباشرة من وإلى الكويت.

السماح بصيد الميد أول يوليو

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السماح بصيد أسماك الميد في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 نوفمبر من كل عام، عدا منطقة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية.وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس، إنه يستثنى من ذلك الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان، من رأس البرشة جنوبا حتى رأس القيد شمالا، ما لم يخالف ذلك أي قرارات أخرى، كما يستثنى أيضاً الصيد حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهة داخل منطقة الثلاثة أميال، من سواحل هذه الجزر.وشددت الهيئة على ضرورة تطبيق عدد من الشروط والضوابط عند صيد أسماك الميد في المناطق المستثناة، منها الحصول على تصريح موسمي بالصيد في المناطق المستثناة من الإدارة المختصة بالهيئة.