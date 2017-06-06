'بلوك' على معاملات مستأجري البيوت الحكومية المتأخرين عن السداد

وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوجيهات من وزير الاسكان ياسر أبل خارطة طريق جديدة لخفض المصروفات وتحصيل ديونها المستحقة لدى المواطنين.



وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن الخطوات التي ستعمل على تنفيذها وفق التوجيهات الوزارية لتحصيل الديون المستحقة لها لدى المواطنين أولاً بأول وحصر وتحديد المبالغ التي يصعب تحصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتخلفين عن السداد منعاً لهدر المال العام.



وقال المصدر إنه «تقرر تشكيل لجنة تتولى حصر بطاقات المنتفعين بالوحدات السكنية المتوقفين عن السداد والاتصال بهم عبر جميع الوسائل المتاحة لحضهم على السداد والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل التأمينات الاجتماعية،هيئة المعلومات المدنية،ادارة هيئة القوى العاملة وفي حال عدم الاستجابة تحال الأرصدة المتبقية إلى مكتب الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.ونوه إلى وجود توجه لتعديل لجنة التخطيط الحالية في شأن تحصيل مديونية بدل الإيجار بواقع 150 ديناراً كحد أقصى شهرياً وإعداد آلية حديثة لتحصيل المديونيات لبند بدل الإيجار المصروف بغير وجه حق بالتقسيط على المواطنين بما يتناسب مع حجم المديونية المستحقة من ناحية والدخل الشهري من ناحية أخرى لتقليص عدد سنوات السداد.



وأكد أن المؤسسة بدأت فعلياً في ايقاف استفادة المتأخرين في سداد ايجارات البيوت منخفضة التكاليف والشقق والبيوت الحكومية بصفة الإيجار من خلال وضع (بلوك) على معاملاتهم واحالتهم إلى لجنة المساكن المؤجرة لتعديل أوضاعهم.



ولفت إلى أنه في حال عدم الاستجابة من المتأخرين سيتم احالتهم إلى لجنة الإخلاءات التي ستقوم بدورها في اعطائهم مهلة لمدة لا تتجاوز شهراً لإخلاء الوحدة السكنية وإعادتها للمؤسسة للاستفادة منها ومنحها للمواطنين الذين ينتظرون دورهم في الرعاية السكنية.