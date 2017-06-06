أردا توران يعلن اعتزاله اللعب دولياً

أعلن لاعب نادي برشلونة الإسباني، التركي أردا توران، الثلاثاء، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده.

وقال أردا توران، في مؤتمر صحفي، على هامش معسكر تركيا بسلوفينيا: 'لقد لعبت لمنتخب تركيا في كافة المراحل العمرية، أعشق وطني وقاتلت لأجله، ولكن حان وقت إعلان الاعتزال'.

وأضاف قائلاً: 'لا أشعر بالندم، أشعر أنني أصبحت حراً طليقاً لأنني لا أنسى أبداً أي إساءة'.

ودخل توران في شجار مع صحفي على متن طائرة، خلال رحلة عودة منتخب بلاده من خوض مباراة ودية في مقدونيا، انتهى بالتعادل السلبي؛ وذلك بحجة أن الصحفي قام بنشر شائعات وسب أسرته، أثناء تغطية بطولة كأس أمم أوروبا 2016.