موريتانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أعلنت موريتانيا اليوم (الثلاثاء)، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في ظل إصرار الدوحة على التمادي في السياسات التي تنتهجها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية في بيان، إن 'نواكشوط أكدت في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم، وقد عكست مواقفها دوما قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي'.

وأضافت 'لكن، وللأسف الشديد، دأبت قطر على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك، فقد ارتبطت سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية، مما نتج عنه مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية'.

وأشارت إلى أنه 'في ظل إصرار قطر على التمادي في هذه السياسات التي تنتهجها، قررت حكومة موريتانيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر'.