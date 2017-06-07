إلزام النصر السعودي بدفع 16 مليون ريال لصالح محمد حسين

عقد المكتب التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف في نادي النصر السعودي اجتماعاً مطولاً، أثمر عن وعد الرئيس الأمير فيصل بن تركي بتأمين مرتبات اللاعبين المتأخرة التي تقدر بمبلغ 48 مليون ريال.

وقالت صحيفة الرياض السعودية، اليوم الأربعاء: «كشفت المصادر أن غرفة فض المنازعات ستلزم الإدارة بدفع مبالغ قرابة 16 مليون ريال، وسيكون النصيب الأكبر منها للمدافع السابق البحريني محمد حسين الذي كسب قضيته منذ أكثر من 6 أشهر».

من جهة أخرى، أكدت المصادر مواصلة المدافع عبدالله مادو رفضه لعرض النصر البالغ 7 ملايين و500 ألف ريال لمدة عامين، واشتراطه الحصول على 10 ملايين ريال لـ3 أعوام، ملوحاً بتلقيه عرضاً من شخصية هلالية بارزة.

وينتظر أن يعقد رئيس النصر اجتماعاً معه الأسبوع المقبل لحسم ملفه، أما بالاستمرار أو الموافقة على بيع المدة المتبقية من عقده.