الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد قتلى 'جسر لندن' إلى ثمانية

اعلنت الشرطة البريطانية اليوم الاربعاء ارتفاع عدد قتلى هجمات (جسر لندن) الذي وقع السبت الماضي الى ثمانية اشخاص بعد العثور على جثة في نهر (تايمز).

وذكرت الشرطة في بيان انها عثرت مساء امس على جثة رجل في نهر (تايمز) على بعد ثلاثة اميال من (جسر لندن) الذي شهد عملية دعس بشاحنة صغيرة تسببت في قتل وجرح اخرين.

واوضحت ان العثور على الجثة جاء نتيجة لعملية بحث عن مواطن فرنسي يدعى زافيي توماس (45 عاما) فقد منذ ساعة الهجوم بعد العاشرة من مساء يوم السبت الماضي.

يذكر ان العاصمة البريطانية لندن قد تعرضت الى هجمات مساء السبت الماضي أسفرت عن قتلى وجرحى اثر عملية دهس للمارة باستخدام شاحنة صغيرة فوق (جسر لندن) ثم خرج منفذو الاعتداء من الشاحنة في منطقة (بارا ماركيت) القريبة وقتلوا وجرحوا العشرات من مرتادي المطاعم طعنا بالسكاكين قبل ان يقتلوا برصاص الشرطة.

وقالت الشرطة ان منفذي الاعتداءات هم خورام بات (27 عاما) باكستاني يحمل الجنسية البريطانية و رشيد رضوان (30 عاما) من اصول مغربية وليبية و يوسف زغبا (22 عاما) من مواليد فاس المغربية لاب مغربي وام ايطالية التي يحمل جنسيتها ايضا.