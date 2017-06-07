طائرة ركاب أمريكية تهبط بالخطأ في مطار عسكري

هبطت طائرة ركاب أمريكية في مطار عسكري، وذلك بعد أن أخطأ الطيار ومساعده في تحديد الوجهة المستهدفة، ما دفع بالشركة إلى إيقافهما عن العمل.

وكانت الطائرة التابعة لشركة دلتا أقلعت من مطار مينابوليس في شمال غرب الولايات المتحدة متوجهة إلى مدينة رابيد سيتي في ولاية ساوث داكوتا في وسط غرب البلاد، إلا أنها هبطت في قاعدة اليسوورث الجوية القريبة.

وأفادت صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية نقلا عن صحف أمريكية بأن الطائرة أبقيت على مدرج القاعدة لمدة ساعتين قبل السماح لها بالإقلاع والتوجه إلى مطار رابيد سيتي حيث هبطت هناك بسلام بعد ذلك.

وأوضحت لجنة سلامة النقل الجوي الأمريكية بأن الطيار ومساعده اقترفا خطأ في تحديد وجهتهما نظرا لقرب المطارين ووقوع المدرجين في نفس الاتجاه.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة دلتا اعتذرت للركاب عن ذلك الخطأ وقررت إيقاف الطيارين بشكل مؤقت لاستكمال التحقيق في الحادث.

وأضافت بأن هذه هي الحادثة الثانية من نوعها منذ عام 2004 عندما هبطت طائرة ركاب كبيرة في القاعدة الجوية بدلًا من مطار رابيد سيتي.