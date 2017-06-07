الطبطبائي يلوح ومجموعة من النواب برفض فض دور انعقاد مجلس الأمة

أعلن نائب مجلس الأمة وليد الطبطبائي عزمه ومجموعة من النواب رفض فض دور الانعقاد يوم غد الخميس، إذا لم تناقش الطلبات النيابية بشأن تخفيض البنزين وفوائد التأمينات الخاصة بالمتقاعدين.

وأشار النائب إلى أنه إذا تم فض دور الانعقاد بلا هذه القوانين فسيكون المجلس مخيبا للامال، لأن القضايا المهمة للمواطن لم تبحث.



وأوضح في تصريح صحافي، أن «اطرافا نيابية بالاتفاق مع الحكومة ساهمت في عدم اكتمال النصاب لانعقاد جلسة أمس الأربعاء، بهدف عدم مناقشة القوانين والطلبات النيابية المذكورة، مشيرا إلى أن البعض يريد أن يكون المجلس لاقرار الميزانيات فقط وروحوا بيتكم، ولا يريدون إقرار القوانين المهمة للمواطنين».



وأضاف بالقول، حتى الآن سيتقدم 7 نواب برفض فض دور الانعقاد إضافة إلى نواب أخرين، ويتحمل البقية مسؤولياتهم، مطالبا بتعويض الجلسة التي لم تعقد لاستكمال مناقشة القوانين المستعجلة، على أن يرحل فض دور الانعقاد إلى الاسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيبحث الموضوع من الناحية الدستورية بعد صدور فض دور الانعقاد.



وتوعد الطبطبائي باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا لم يسارع خلال 3 أشهر الصيف لمعالجة ما نوهت عنه من قضايا مهمة مثل طائرات يوروفايتر، والبنزين وتشغيل مستشفى جابر وجامعة جابر والكهرباء والماء.