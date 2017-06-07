روسيا: الاتهامات الأمريكية بقرصنة وكالة الأنباء القطرية 'تافهة'

وصف أندريه كروتسكيخ، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون التعاون في مجال أمن المعلومات، الاتهامات الأمريكية بشأن تورّط روسيا في اختراق وكالة الأنباء القطرية، بأنها 'تافهة' ومن دون أساس.

ونقلت وكالة 'إنترفاكس' عن كروتسكيخ، الأربعاء، قوله: 'يصيبنا الملل من الرد على تفاهات لا أساس لها، هذه الاتهامات جوهرياً تشوه سمعة مطلقيها ذاتهم'.

وأضاف: 'للأسف، لا يبتكرون أي شيء جديد، ولذلك وبغض النظر عما يحصل، ففي الأمر قراصنة، أسلوب عتيق، والأدلة كما هي دائماً صفر، والاستنتاجات يتم التوصل إليها قبل التحقيق في الحادثة ذاتها'.

وكانت وسائل إعلام أمريكية تحدّثت في وقت سابق، استناداً إلى مصادر في مكتب التحقيقات الفيدرالي، عن تورّط قراصنة روس في الفضيحة التي تفجّرت حول قطر مؤخراً، والتي نتج عنها قطع عدة دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

ولفت المسؤول الروسي إلى جذور المشكلة قائلاً: 'بالطبع هذا يجدد فقط المبادرات الروسية حول فضاء المعلومات للمجتمع الدولي، عن أن الوقت قد حان منذ زمن بعيد لترتيب الأوضاع، وإعداد قواعد للسلوك المسؤول، وحينها سيكون كل شيء جلياً وشفافاً، ويمكن التحقق منه'.

وشدّد كروتسكيخ على أن الدول الغربية تحديداً تخرّب هذه العملية، والولايات المتحدة بتأثير مشاحناتها الداخلية لا تشكّل بتاتاً آلية تفاوضية لإجراء مباحثات في هذا المجال'.