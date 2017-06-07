روسيا: مستعدون للتعاون مع إيران في التصدي للإرهاب

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاربعاء استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع ايران في التصدي للارهاب.

وقال المركز الصحفي للرئاسة الروسية في بيان إن بوتين اعرب في برقية تعزية بعث بها الى نظيره الايراني حسن روحاني عن عزم روسيا مواصلة الجهود المشتركة في مجال التصدي للارهاب.

واوضح بوتين ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال التصدي للارهاب معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت العاصمة الايرانية طهران قد شهدت اعتداءات صباح اليوم الاربعاء استهدف خلالها مسلحون وانتحاريون البرلمان الايراني وضريح الامام الخميني في طهران واسفرت عن مقتل 12 شخصا واصابة 39 اخرين.