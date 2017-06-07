جامعة الكويت: قبول 645 طالبا للدراسات العليا العام المقبل

أعلنت جامعة الكويت اليوم الاربعاء قبول 645 طالبا وطالبة للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الجامعي المقبل 2017-2018.

وقالت الجامعة في بيان صحافي انه تم قبول 33 طالبا وطالبة في مجال العلوم و64 طالبا وطالبة في مجال العلوم الإدارية الى جانب 69 طالبا وطالبة في مجال الدراسات العليا.

وأشارت الى ان عدد المقبولين في مجال الاداب بلغ 42 طالبا وطالبة وعدد المقبولين في مجال الهندسة 124 طالبا وطالبة في حين بلغ عدد المقبولين في مجال الطب 24 طالبا وطالبة وفي مجال الصيدلية تم قبول خمس طالبات اما في مجال العلوم الحياتية بلغ عدد المقبولين ستة طلاب.

وذكرت الجامعة انه تم قبول 71 طالبا وطالبة في مجال الشريعة والدراسات الاسلامية الى جانب قبول 58 طالبا وطالبة في مجال العلوم الاجتماعية و25 طالبا وطالبة في مجال الحقوق.

وقالت انه تم قبول 85 طالبا وطالبة في مجال التربية الى جانب 31 طالبا وطالبة في مجال العلوم وهندسة الحاسوب اما في مجال العمارة فتم قبول ثمانية طلاب.