حملة مكثفة على محلات بيع القرقيعان في الشويخ

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل الحملات التفتيشية التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة على محلات الجملة بمنطقة الشويخ، بالتعاون مع اللجنة الرباعية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وذلك تزامنا مع الحملة الاعلامية التي أطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار «#صحتك_ أمانة»، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف عدد 70 كيلو من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.



وأوضح رئيس فريق الطوارئ بالعاصمة زيد العنزي أن الحملة انطلقت عقب صلاة العشاء واستمرت لمدة اربع ساعات متواصلة على محلات القرقيعان بمنطقة الشويخ.



وتابع أنه تم تقسيم المفتشين إلى اربع مجموعات بحيث يتم التفتيش على أكبر عدد من المحلات، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف عدد 70 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلى جانب توجيه عدد 12 إنذار تعدٍ على أملاك الدولة من قبل المحلات، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين اغذية اشتمالا على مبيت العمل داخل المحل وذلك بعد الكشف على 40 محلا.