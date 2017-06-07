مهندسة كويتية تشارك في برنامج بحثي بأمريكا

قالت جامعة الكويت انها رشحت مهندسة كويتية للمشاركة في برنامج الشراكات للبحث والتعليم الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية إثر اختيارها ضمن مجموعة من الطلبة عن مشروع بحثي حول ابتكار هيكل دفاع ساحلي هجين للحد من تأثير الأعاصير.



وأوضحت المهندسة المرشحة بدرية المرشد وهي معيدة مبتعثة في تصريح نقله بيان لجامعة الكويت اليوم الاربعاء انها اختيرت بين مجموعة من الطلبة لتمثل جامعة تكساس (إي اند ام) في برنامج الشراكات من أجل البحث والتعليم الدولي.



وأضافت ان برنامج الشراكات من أجل البحث والتعليم الدولي يهدف الى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية إذ يعد نهجا متكاملا متعدد المقاييس للحد من الأضرار الناجمة من الفيضانات الساحلية.



وذكرت ان هذا البرنامج هو برنامج بحثي للمؤسسة الوطنية للبحوث العلمية التي مقرها الولايات المتحدة ويضم عدة مجالات مشيرة إلى أن هذه المؤسسة تدعم برنامجا بحثيا لطلاب الجامعات العريقة.



وبينت ان الفيضانات الساحلية هي أكثر الظواهر الطبيعية خطورة ومهددة للحياة في جميع أنحاء العالم فالآثار السلبية لها تتزايد في الولايات المتحدة تحديدا والعالم عموما.



وأفادت ان هذا البرنامج يدعم الدراسات والبحوث المميزة للتخفيف من مخاطر الفيضانات الساحلية لافتة إلى اختيار هولندا لتكون محور دراسة هذا البرنامج باعتبارها إحدى الدول ذات المنسوب المنخفض بالنسبة لسطح البحر والتي عانت من الفيضانات وتوصلت لحلول قيمة للحد من آثار الفيضانات.



وبينت ان البرنامج يسعى لإيجاد حلول مبتكرة وجديدة للحد من مخاطر الفيضانات ولمساعدة صناع القرار للتقليل من خسائر الأرواح البشرية والممتلكات على السواء بالمستقبل.



يذكر ان المرشد هي معيدة بكلية الهندسة والبترول قسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت وطالبة دكتوراه حاليا في قسم هندسة المحيطات بجامعة تكساس (أي اند ام) تخصص هندسة المنشآت الساحلية.