التحالف العربي يدمر مخازن أسلحة للحوثيين غرب اليمن

قال الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إن غارات للتحالف العربي، دمرت مخازن أسلحة لميليشيا “الحوثي” في منطقة “ميدي” بمحافظة حجة غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، نشره عبر صفحته على فيسبوك.

وقال البيان، إن “الغارات دمرت مخازن أسلحة تابعة للانقلابيين (الحوثيين)، واستهدفت عدة تجمعات وتعزيزات لهم بغارات جوية متفرقة في جبهة ميدي”.

وأضاف البيان أن “8 غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الـ 24 الماضية استهدفت خلالها عدة مواقع للحوثيين، بينها مخزن سلاح جنوب مزارع النسيم شرق ميدي”.

كما استهدفت الغارات “عدة تجمعات وتعزيزات بمنطقتي حيران، وعاهم كانت في طريقها إلى الحوثيين بجنوب ميدي”، بحسب البيان.

وكثّف طيران التحالف العربي غاراته الأيام الماضية، مستهدفًا مواقع الحوثيين، وأدّت تلك الغارات بحسب الجيش اليمني لمقتل عدد من قيادات الحوثيين.

وتدور منذ أشهر معارك متقطعة بين الجيش اليمني وعناصر الحوثيين في مدينة ميدي الساحلية، التي يسيطر عليها الأخيرون منذ أكثر من عامين.