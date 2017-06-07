وفيات الأربعاء 7 يونيو 2017

عبدالله عبدالرزاق عبدالله الدعي، «83 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق6، ش2، ج2، م5، للنساء: مبارك الكبير، ق6، ش2، م27، ت: 99017191 – 90999699.

علي خزام ناصر القصيّر، «666 عاماً»، التشييع بعد صلاة تراويح الغد، للرجال: السلام، ق1، ش119، م15، للنساء: اشبيلية، ق1، ش127، م36، ت: 90098455.

باسل حمد داود العبدالجليل، «58 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق55، شارع دمشق، خلف حديقة جمال عبدالناصر، «ديوان العبدالجليل»، للنساء: كيفان، ق6، ش69، م4، ت: 99056696.

غلوم حاجية علي محمد، «88 عاماً»، شيع، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، للنساء: الرميثية، ق9، ش أسامة بن زيد، م8، ت: 99904045 – 66933395.

عيسى أحمد عبدالعزيز العجيل، «91 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع أحمد الغانم، ج33، م10، للنساء: الفيحاء، ق1، شارع عبدالله أحمد الفضل، ج16، م2، ت: 99927757 – 66576000.