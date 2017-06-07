مصر.. إعدام 6 متهمين بقتل حارس قاض شارك بمحاكمة 'مرسي'

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت، اليوم الأربعاء، بإعدام ستة متهمين أدينوا بقتل حارس قاض شارك في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.



وأحكام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية، نهائية وباتة ولا تقبل الطعن عليها.



وكان 24 متهما قد أحيلوا للمحاكمة في قضية مقتل رقيب الشرطة عبد الله المتولي الذي كان يحرس منزل المستشار حسين قنديل بمحافظة الدقهلية في دلتا النيل.



وكان المتولي عائدا إلى منزله بعد نوبة حراسة للمنزل عندما هوجم بالرصاص في مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية.



وكان قنديل عضوا في محكمة جنايات القاهرة التي أدانت مرسي وآخرين في قضية مقتل محتجين بمحيط قصر الرئاسة في شمال شرق القاهرة خلال رئاسة مرسي.