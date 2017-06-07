باريس يتوصل لاتفاق نهائي مع دورتموند للتعاقد مع أوباميانج

يستعد نادي باريس سان جيرمان للإعلان عن أولى صفقاته لفترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وقالت صحيفة 'بيلد' أن المهاجم الجابوني سيوقع على عقد طويل الأجل مع باريس يصل إلى أربع ويحصل على راتب سنوي 14 مليون يورو بمجموع 14 على مدار فترة عقده.

وعلى الجانب الآخر يحصل دورتموند على مبلغ 70 مليون يورو ليصبح واحدا من أغلى اللاعبين في تاريخ النادي الألماني.

ومن المقرر أن يتخلى باريس عن مهاجمه الشاب جون كيفن أوجستين صاحب الـ21 عاما كجزء من الصفقة.

ويقطع بذلك النادي الفرنسي الطريق على جميع الأندية المهتمة بالتعاقد مع أوباميانج وأبرزها مانشستر يونايتد وسيتي.