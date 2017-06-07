'الأخضر' يسعى إلى كسر العقدة أمام أسترالي

يسعى المنتخب السعودي لكسر النحس الذي لازمه في مواجهاته أمام المنتخب الأسترالي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً عليه يوم الخميس على ستاد أديلايد أوفال في المرحلة الثامنة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وخاض المنتخب السعودي 7 مواجهات أمام المنتخب الأسترالي، حقق خلالها فوزاً وحيداً وتعادلا في مواجهتين فيما خسر 4 مواجهات.

واحتضن ستاد سيدني أولى لقائاتهما على كأس استراليا الذهبية عام 1988 وخسر المنتخب السعودي اللقاء بثلاثية نظيفة.

وفي عام 1996 التقى المنتخبان ودياً في مواجهتهما الثانية على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر وانتهت بالتعادل السلبي.

وتمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوزه الأول على المنتخب الأسترالي في عام 1997 ضمن مباريات كأس القارات في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهت بهدف نظيف سجله الراحل محمد الخليوي.

وفي التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014 التقى المنتخبان في مواجهتين انتهت جميعها لصالح المنتخب الأسترالي الذي فاز في ذهاباً على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام 3-1، وكرر تفوقه إياباً بفوزه 4-2 في ملبورن.

وفي عام 2014 التقى المنتخبان في العاصمة الانجليزية لندن في مواجهة ودية انتهت استرالية بنتيجة 3-2.

آخر مواجهاتهما كانت في شهر اكتوبر الماضي في مواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد الملك عبدالله 'الجوهرة المشعة' بجدة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.